'Sağlıkta Dönüşüm Projesi 'Paran yoksa öl' anlayışını doğurdu'

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Dr. Ülkümen Rodoplu "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" adı altında gerçekleştirilen yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Rodoplu, AKP hükümetini eleştirerek; "Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin "Paran yoksa öl" anlayışını doğurduğunu" ifade etti.

CHP Konak Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Rodoplu, yapılan yeni düzenlemeyle özel hastanelerin sağlık hizmetleri bedelinin iki kat ilave ücretini vatandaştan alabileceğine dikkat çekerek vatandaşın özel hastanelerde ücret ödemeden tedavi olacağı sözünün de bir aldatmacadan ibaret olduğunu ifade etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ülkümen Rodoplu sağlık sistemindeki olumsuzlukların giderek arttığına da işaret ederek piyasada halen 735 ilacın bulunamadığını, bunlar arasında hayati öneme sahip ilaçların da bulunduğunu kaydetti. Rodoplu ayrıca, sağlık alanında harcamaların 2002 yılında 13 milyar dolar iken bugün 50-60 bin milyar dolar seviyesine çıkmasına rağmen sağlıklı bir toplum oluşturulamamasına tepki gösterdi ve sağlık sistemindeki çöküşten sağlık emekçilerinin de ağır yara aldığını belirterek "AKP Hükümeti döneminde hekimlik şamar oğlana dönüştü" açıklamasında bulundu.

Ülkümen Rodoplu'nun açıklamaları şöyle:

Sağlık sistemi çöküntüye uğradı

"11 yıllık AKP Hükümeti döneminde sağlık sistemi tam bir çöküntüye uğramıştır. Bu iktidar döneminde katkı payı alınmaya başlamıştır. Hizmet kalitesi düştüğü için daha önce yılda 2 kez muayene olan bir kişi yılda ortalama 8 kez muayene olmaya başlamıştır. İlacı parasız hale getirdiğini iddia eden hükümetin bu tezinin de doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. İlaçlardan katılım payı alınmaktadır. Hekimler hastaların sağlığı için çalışırken bugün artık 'performans' nedeniyle 'parça başı iş' yapmaktadır. Hekim, hemşire, ebe, sağlık çalışanı toplumda en saygın meslek sahipleriyken bugün hizmetin değersizleşmesi sonucunda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet 10 kat daha fazla artmıştır. Herşeyin başı sağlık, her şey hastalarımız için devri bitmiş; hastaların tedavisi için kullanılan malzemenin ucuz olması ve az maliyet ile çok kar devri başlamıştır. Hekimler için “hasta yok, hastalık var” devri bitmiştir; tek bir hasta için günlerce çalışır ve O’nu kurtarmaya çalışırız devri bitmiştir; Performansa dayalı sistem nedeniyle hasta ile hekimin temas süresi kısalmıştır. Hekimlik kutsal bir meslekken; bugün her an bir hasta yakınının saldırabileceği bir “şamar oğlanına” dönüşmüştür. Performans nedeniyle hekimler arasındaki rekabet acımasız hale gelmiş, çalışma barışı bozulmuştur."

Özel hastanelerde ücretsiz tedavi hayal ürünü

Sağlık alanındaki önemli sorunlardan birinin de ilaç sıkıntısı olduğunu belirten Ülkümen Rodoplu piyasada halen 735 önemli ilacın bulunamamasına da tepki gösterdi. Rodoplu özel hastanelere ilişkin hazırlanan tebliğin de vatandaşı zor durumda bıraktığına dikkat çekerek vatandaşın özel hastanelerde ücret ödemeden tedavi olacağı sözünün de hayal ürünü olduğunun altını çizdi. Rodoplu şöyle konuştu: " Ne yazık ki eczaneler artık tahsilat büroları olmuştur. Piyasada 735 önemli ilaç bulunamamaktadır. Bunlar arasında parkinson, kalp, tansiyon, antibiyotikler, grip aşısı, astım, yanık pomadları, sinir hastalıkları, çocuk diş, mide, ağrı kesici, kanser gibi insan sağlığı için son derece önemli olan ilaçların olması düşündürücüdür. Yine ne yazık ki özel hastaneler ticarethane olarak düşünülür oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sağlıkta Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle, 'özel hastaneler sağlık hizmetleri bedelinin iki kat ilave ücreti vatandaştan alabilecek' uygulaması getirilmiştir. Bu durum seçim öncesinde vatandaşa verilen sözün sadece seçim yatırımı olduğunu göstermektedir. Öte yandan, sağlık alanındaki harcamalar 2002 yılındaki 13 milyar dolar seviyesinden günümüzde 50-60 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. İlaç harcamalarında artış daha dramatiktir. Harcanan bunca paraya rağmen sağlıklı bir toplum oluşturulamamıştır."