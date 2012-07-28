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Sağlıksız damacana suyu markaları açıklandı

Bakanlık, damacana suyu alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda vatandaşları uyardı

28 Temmuz 2012 18:00

Sağlık Bakanlığı, İstanbul genelinde faaliyette olan ve uygunsuzluğu tespit edilen damacana suyu markalarını açıkladı. Denetimden geçer not alamayan markalar 'Buzada', 'Erpınar', 'Alps', 'Kervansaray' ve 'Yalısu' oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle;

İçme kullanma sularının takibini düzenleyen mevzuatımız Avrupa Birliği standartlarında usul ve esaslar içermektedir. Ambalajlı içme suları da bu çerçevede, Halk Sağlığı Müdürlüklerimizce ve Bakanlığımız merkez teşkilatınca mevzuata uygun olarak denetlenmektedir. Bu denetimler esnasında su dolum tesislerinden ve piyasadan numuneler alınmakta ve analizleri yaptırılmaktadır.

Bakanlığımızca yapılan takiplerde gerek şebeke suları, gerekse ambalajlı sularda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, halkımızın sağlığını korumak ana hedefi doğrultusunda gerekli adımlar bilim adamları ile yakın temas içinde kararlılıkla atılmaktadır.  Halk sağlığını tehdit eden bir olumsuzluk varlığında halkın bilgilendirilmesi için gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bakanlığımızın halkın güvenli suya ulaşmasına yönelik bu kararlılığı neticesinde son 10 yılda içme suyu kalitesiyle ilgili çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

 

81 ilden numuneler incelendi

 

İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte içme suyu kullanımında artış gözlenmiştir. Bu durumun içme suyu ile ilgili kaliteyi olumsuz etkileme riski bilinmektedir. Bu sebeple Temmuz ayında 81 ilde rutin denetimlere ilave denetimler gerçekleştirilmiştir.

 

İşte o markalar

 

Bu çerçevede;

1 - Temmuz ayında yapılan denetimler esnasında ruhsatlı kaynaklar dışında izinsiz kaynak kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

2 - Denetimlerde, mevzuat hükümlerine uygun şartlarda numuneleri alınan ve tekraren yapılan analiz sonuçlarına göre İstanbul genelinde faaliyette olan 61 dolum tesisinden uygunsuzluğu tespit edilen damacana suyu markaları şunlardır:

"Buzada", "Erpınar", "Alps", "Kervansaray","Yalısu".

3 - Piyasaya arz edilmiş sularda (piyasadaki satış şartları sebebiyle oluştuğu düşünülen) olumsuzlukların görüldüğü satış noktaları ise www.thsk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
Sağlık Bakanlığı kesintisiz denetimleri sırasında halk sağlığına zararlı olabilecek tespitleri halkımızla paylaşmaya devam edecektir.

 

'Damacana alırken bunlara dikkat edin'

 

Halkımızın damacana suyu alırken dikkat etmesi gereken başlıca hususlar aşağıda sıralanmıştır:
Damacanalar;

1 - Yetkili bayi ve satıcıdan satın alınmalıdır.
2 - Çizik, kirli ve suyun tabii rengini göstermeyecek matlıkta olmamalıdır.
3 - Güneşte, yüksek veya çok düşük ısıda, tozlu ortamlarda bulundurulmamalıdır.
4 - Tüp gaz ile aynı ortamda taşınmamalı ve depolanmamalıdır.
5 - Kapak, emniyet bandı, etiket ve gövdesinde bulunması gereken marka isimleri aynı olmalıdır.
6 - Üretim ve son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir.

Bu konuda duyarlılık gösteren başta medyamız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Halkımızın sağlığına zarar verebilecek içme suyu ürünlerine asla müsamaha etmeyeceğimizi bütün ilgililere bir kez daha hatırlatıyoruz."

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