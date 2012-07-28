Bakan Eroğlu: Ankara suyu damacanadan kaliteli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ankara ve İstanbul’un suyu tertemiz. Bu sular pek çok damacana sularından daha temiz. Alüminyum problemi yok. Önemli olan içme suyu tesislerinden çıkan suyun kalitesidir" dedi.

İstanbul’da geçen hafta 19 litrelik su satan 55 tanınmış firmanın ürünlerinden sadece 14’ünün temiz çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, İstanbul suyunun damacana sulardan daha temiz olduğunu söylemesinin ardından Ankara için benzer bir açıklama da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan geldi.

Bolu’nun Gerede İlçesi’nde yapımı devam eden ve Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılanacağı Ümitköy projesini incelemek için ilçeye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çiçeklerle karşılandı. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Ümitköy’e giden Bakan Eroğlu, 32 kilometre uzunluğundaki tünelin girişine geldi. 10 kilometre uzunluğunda 3 bölüme ayrılan tünele girmek için baret takan Bakan Eroğlu, vagona binerek tünelin içine girdi. Tünel içinde çalışan işçilerle selamlaşan Bakan Eroğlu, proje hakkında yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Eroğlu, iki işçinin yanına giderek ellerinden tutup havaya kaldırarak, "Türkiye’nin en önemli projelerinden bir tanesini yapıyorsunuz. Sizinle gurur duyuyoruz" diyerek işçilerin ellerini havaya kaldırdı. Bakan Eroğlu daha sonra baş parmağını kaldırarak ‘okey’ işareti yaptı.

Vagona binerek tünelden çıkan Bakan Eroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin en uzun tünel inşaatını incelediğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Burası Ankara’ya su taşıyacak olan yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda, Türkiye’nin en uzun tünelinin inşaatı. Ankara büyüdükçe su ihtiyacı artıyor. Biz de büyük düşünüyoruz. Bununla ilgili geçmişte projeler vardı, ama elektrik enerjisinin artmaması için tünelle bu suyu Çamlıdere Barajı’na taşımayı uygun gördük. Bu su Ankara’ya hayat verecek" dedi.



Türkiye'nin en uzun tüneli



Regülatörle tünelden Çamlıdere Barajı’na su verileceğini açıklayan Bakan Eroğlu, "Buradaki regülatörden sular tünele alınıyor. Tünelden de Çamlıdere Barajı’na iletecek. Ankara’nın 2060 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak. Türkiye’nin en uzun tüneli. 3 noktadan başlamasını uygun gördük. 10 kilometrelik 3 bölüme ayırdık. 3 köstebekle tüneli açıyoruz. Muhteşem bir proje. Ankara için çılgın bir proje. Daha önce düşünülmüş, ama kimse cesaret edememiş. Enerji tüketmeden bu suyu Çamlıdere Barajı’na götüreceğiz. Projenin 2014 yılında tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Ankara'nın iki yıllık suyu hazır



Bakan Eroğlu, Ankara’nın 2 yıllık su ihtiyacının hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ankara’nın sigortası kesik köprü barajı. Şu anda yeteri derecede suyumuz var. 2 yıllık suyumuz hazır. Su sıkıntısı olmaması için, gelecekteki nüfus artışına da bakarsak bu projeyi yapıyoruz. Ankara’nın tek bir kaynağa bağlı olması yanlıştır. Alternatif kaynaklarını devreye sokuyoruz. Her daim, 24 saat ve 365 gün su aksın istiyoruz. Ayrıca İstanbul için büyük su projelerini tamamladık. Melen projesinin Avrupa bağlantısı tamamlandı. İstanbul’da da 2070 yılına kadar su hazır. Türkiye’nin her yerine su veriyoruz. Su insanların en tabi hakkıdır. Devletin de sağlıklı bir şekilde vatandaşa su vermesi en büyük çalışması olacaktır."



'Ankara'nın suları damacana sulardan daha kaliteli'



Ankara’daki suların bir çok damacana sudan daha kaliteli olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, "Ankaralılar gönül rahatlığıyla su içebilirler. Bazı yanlış haberler çıkıyor. Alüminyumla ilgili haberler çıktı. Son derece yanlış haberler. Uçtaki bir dereden numune alıp değerlendirmek yanlış. ASKİ’nin analizlerini kontrol ettim. Bütün yönetmelikleri sağlıyor. Sağlık Bakanlığı da analizlerini arıtma tesislerinin girişinden almalı. Derelerle ilgili yetki bizde. Derelerden numune almanın tekniği vardır. Her önüne gelen numune alıp mesaj verirse halk tedirgin olur. Ankara ve İstanbul’un suyu tertemiz. Bu sular pek çok damacana sularından daha temiz. Alüminyum problemi yok. Önemli olan içme suyu tesislerinden çıkan suyun kalitesidir. Vatandaşın deposuna yada apartman girişine kadar suyu nakletmek Ankara Büyükşehir Belediyesine aittir. Ankara’dan şu anda bin 200 noktadan numune alınıyor. Sağlık Bakanlığı alıyor, biz alıyoruz. Kontrol ediyoruz. Yanlış bilgiler olmamalı. Yanlış bilgiler vatandaşın bedel ödeyerek alacağı suların satışına imkan sağlıyor. Bunu yapmamak lazım" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu daha sonra tünelin regülatör kısmında inceleme yaptıktan sonra oruçunu açmak için Havullu Şantiyesine gitti.