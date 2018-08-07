T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sağlıklı kalbin reçetesi: Sarımsak ve seks!

Cinsel ilişki sırasında orgazm olmak kalp sağlığını koruyor

07 Ağustos 2018 21:32

Almanya’daki Marburg Philipps Üniversitesi’nden kardiyolog Johannes Hinrich von Borstel, ses getiren kitabı ‘En önemli organımızın bilinmeyen hikâyesi’ adlı kitabında kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenleri mercek altına aldı.

Habertürk’te yer alan habere göre, 25 yaştan itibaren kalp damarlarında yağ birikmeye başladığının altını çizen ünlü kardiyolog, düzenli cinsel ilişkiye girmenin ve sarımsak tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını ifade ediyor.

Cinsel ilişki sırasında orgazm olmanın kalp sağlığını daha da geliştirdiğini belirten Borstel, “50 yaşının üzerinde düzenli bir seks hayatı olan kadınların kalp hastalığı risklerinin azaldığını saptadık” açıklamasında bulunuyor.

 

ETİKETLER

Johannes Hinrich von Borstelalmanyasekskalpsağlıkcinselliksarımsak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24