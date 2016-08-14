Sağlıklı insanlar uyumadan önce neler yapıyor?

Sağlıklı insanların uyguladıkları küçük numaralar sayesinde dinlenmiş ve güne hazır olarak uyanmanın mümkün olduğunu belirten bir liste hazırlandı. Listede yatmadan önce duş almak, bol su içmek, günlük tutmak gibi ipuçları yer alıyor.

The Huffington Post'un hazırladığı listede yer alan maddeler şöyle:

1. Duş alın

Uykuyla ilgilenen bilim insanlarına göre vücut sıcaklığı, uykunun düzene sokulması için büyük önem taşıyor. Gece duş yapmak da bu noktada iyi bir yardımcı. Sıcak suyun sakinleştirici bir etkisi var. Öyle ki bir yandan uyku kalitenizi arttırıyor, diğer yandan işleriniz ile cebelleşirken rahat hissetmenize yardımcı oluyor.

2. Meditasyon yapın

Birkaç dakikalık meditasyonla zihninizi sakinleştirin. Bunun, diğer birçok faydasının yanında daha iyi bir uyku çekmeye de yararı var. Hadi bu akşam uykuya dalmadan birkaç mantra okuyun! Yarın yararlarını hissedeceksiniz.

3. Günlük tutun

Uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Yazmaya başlayın. Araştırmalar, canınızı sıkan şeyleri yazıp, psikolojik olarak beyinden atmanın zihninizi temizlediğini gösteriyor. Sadece bu da değil! Günlük tutmak, beyin geliştirici birçok etkiye de sahip. Ayrıca uzmanlar, uykuya dalmaya yardımcı olan bir yöntem olduğunu da söylüyor.

4. Su için

Alkol iyi bir gece uykusu için yararlı değildir. Araştırmalara göre, yatmadan önce atılan bir iki duble sizi kolayca uykuya daldırsa da gecenin ilerleyen saatlerinde uykunuzda rahatsız hissetmenize sebep oluyor. O bir kadeh şarap yerine bir bardak su içmeyi deneyin. Sabah kalktığınızda suya doymuş ve daha iyi bir uykuyu deneyimlemiş olacaksınız.

5. Dişlerinizi fırçalayın

Amerikan Diş Hekimleri Birliği, dişlerin günde iki kez fırçalanmasını öneriyor. Aksi taktirde plak ve bakteriler hızla artar. Bu da nefesinizin kötü konmasına sebep olarak ağız sağlığınızı tehlikeye sokar.

6. Egzersiz

Uyumak için biraz terleyin! Araştırmalar, hareket etmenin sadece sağlığınız ve zihniniz için değil iyi bir gece uykusu için de yardımcı olduğunu göstermekte.

7. Aletleri kapatın

Yatak odasından bütün ekranları çıkarın. Zararsız gibi görünen bir alışkanlık, aslında sizin için hiç de iyi değil. Çalışmalar; telefon, laptop ve TV’lerden yayılan mavi ışığın uyku düzenini bozduğunu söylüyor. Hatta birkaç dakikalık bir Instagram gezinmesi bile zararlı olabiliyor. Eğer sabah uyanmak için bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız cep telefonunuzu odadan çıkarın ve çalar saat kullanmayı deneyin.

8. Mantıklı şeyler atıştırın

Eski bilgilerimiz, yatmadan önce yemek yemenin zararlı olduğunu söylüyor fakat asıl önemli olan ne yediğimiz. Aslında yatmadan önce atıştırılan bazı besinler, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Gece öğütücüsü müsünüz? O zaman ağzınıza bir parça kivi atın. Araştırmalar, meyvenin uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

9. Hayvan dostunuz için uygun bir yer açın

Uzmanlar, hayvan dostunuzla uyumanın uykunuzda bölünmelere sebep olabileceğini söylüyor fakat son araştırmalar, hayvanınızın uykuya dalmanıza yardımcı olabileceğini de gösteriyor. Aslında bu, daha çok ne çeşit bir uykucu olduğunuzla alakalı. Eğer kolaylıkla uyanma eğilimindeyseniz, tüylü dostunuzu yanınızdan uzaklaştırmanız en iyisi. Zaten mesele, yatağınızı -bir şekilde- iyi bir uyku alanına dönüştürmek.

10. Makul bir saatte uyuyun

Ulusal Uyku Derneği (ABD), yedi-dokuz saat uyumayı öneriyor. Bu yüzden asıl önemli olan ne zaman yatağa girdiğiniz. İyi bir gece uykusu çekmek istiyorsanız, yatış zamanınızı gerekli uyku miktarını elde edecek şekilde ayarlamalısınız.