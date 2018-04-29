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Yaşam
BBC Türkçe

'Sağlıklı beslenme' takıntısı yüzünden bebeklerini öldüren çifte dava

Belçika'da 7 aylık bebeklerinin "sağlıklı beslenmesi" için mama yerine alternatif gıdalar veren bir çift, çocuklarının açlıktan ölmesine neden oldu.

29 Nisan 2018 20:30

Belçika'nın Beveren kentinde 7 aylık bebeklerinin "sağlıklı beslenmesi" için mama yerine alternatif gıdalar veren bir çift, çocuklarının açlıktan ölmesine neden oldu.

Savcılık Lucas adlı bebeğin anne ve babası için, "ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle hapis cezası istedi.

Doğal ürünler satan bir işyeri sahibi olan çift, bebeklerine 3 ayını doldurduktan sonra mama yerine "süper yiyecek" adıyla satılan alternatif gıdalar verdi.

Lucas adlı bebek, 4 ay boyunca sadece mısır sütü, pirinç sütü, yulaf sütü, quinoa sütü ve siyah buğday ile beslendi.

Bebek, yedinci ayında sadece 4 kilo 300 grama ulaştı. Giderek daha da zayıflayan Lucas gece kusmaya başlayınca anne ve babası tarafından bir alternatif tıp uzmanına götürdü.

"Homeopat" adı verilen alternatif tıp uzmanı, Lucas'ı doğru hasteneye götürmelerini istedi. Ancak bebek yolda hayatını kaybetti.

Bebeklerinin beslenme sorunları ile ilgili olarak doktora başvurmayan çift hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcı Pascal Persoons, çiftin "sağlıklı beslenme takıntısının" bebeğin hayatına malolduğunu belirtti.

Savcı, "ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle Lucas'ın anne ve babasının 18 ay hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Bebeğin anne ve babası ise, "Yanlış bir şey yaptığımız inanmıyoruz. Bebeğimize en iyi şekilde bakabilmek için çaba harcadık" diyor.

Çift hakkındaki karar 14 Haziran'da yapılacak duruşmada kesinleşecek.

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