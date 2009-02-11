Sağlıkçıların yemek zaferi

Hastanelerde, sağlık çalışanlarından yemek parası alınmasına yönelik çıkarılan Maliye Bakanlığı genelgesine karşı, yemek boykotu yaparak simit ve ayranla karınlarını doyuran sağlık çalışanları, mücadeleyi kazandı.





Maliye Bakanlığı, yayımladığı yeni bir genelgeyle ücretli yemek uygulamasından vaçgeçti. İzmir Tabip Odası ile bazı sendika ve derneklerin temsilcileri İzmir'de yaptıkları basın açıklamasıyla, bakanlığın attığı geri adımı duyurdu.



İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Pratisyen Hekimlik Derneği ve Türk Hemşireler Derneği İzmir şubeleri üyesi yaklaşık 50 sağlık çalışına bugün öğlende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Büyük Postane önünde toplandı. Burada bir konuşma yapan SES İzmir Şubesi Başkanı Dr. Ergun Demir, Maliye Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın yataklı sağlık kuruluşlarında ve üniversite hastanelerinde çalışanlardan yemek parası kesilmesi yönündeki genelgesine karşı yürüttükleri mücadeleyi kazandıklarını söyledi.



Bir taraftan yemekleri boykot edip, hastanelerde simitli, ayranlı protesto gösterileri yaparken, diğer yandın hukuki mücadele de başlattıklarını anlatan Demir, şöyle dedi:



"Bu şüreçte gece gündüz demeden insan sağlığı için 24 saat fedekarca çalışan sağlık emekçilerinin yemek hakkına göz diken, her şeyi parayla satmayı politika haline getiren hükümete en güzel cevabı, birbirine sımsıkı kenetlenerek, seğlık emekçileri vermiştir. Haklar örgütlü macadele ile korunur ve kazanılır.''



Maliye Bakanlığı'nın, Devlet Personel Başkanlığı'na gönderdiği yeni bir genelgeyle sağlık çalışanlarından yemek parası alınması uygulamasından vazgeçtiğini açıkladı.



İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mete Güzelant da yaptığı açıklamada, ``23 Yıldır kimsenin aklına gelmeyen bir düzenlemeyi uygulamak için yola çıkan AKP hükümetinin Maliye Bakanı, sağlık çalışanlarının tepkisi üzerine genelgesini geri çekmek zorunda kaldı. Hak yerini buldu'' dedi.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ülkesinin hekimlerine güvenmeyip, ABD'ye tedaviye gittiğini vurgulayan Dr. Güzelant bu durumu da eleştirdi.



