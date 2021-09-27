Sağlıkçılardan Bakan Koca'ya 'Twitter' tepkisi: Hedeflere nasıl ulaşılacağını alandaki çalışanlara da anlatmalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapmasını eleştirdi. Koca’nın günlük ortalama 5 tweet attığını vurgulayan Yalçınkaya, “Bakanın, hedefleri Twitter üzerinden halka duyurması doğru olabilir ama bir de alanda olan sağlıkçılar ve bürokrasi var. Bakan, ‘Hedef, vakaların 20 binin altına düşmesi’ diyor ama bu hedefe nasıl ulaşılacağını alandaki sağlık çalışanlarına da anlatması gerekiyor” dedi.

Türkiye’de günlük Koronavirüs vaka sayıları 20 binin üzerinde seyretmeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi?” açıklamasını yaptı. Koca'ya SES'ten bazı eleştiriler yöneltildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sahadaki sağlık çalışanlarının da bakanın açıklamalarını sosyal medyadan gördüğünü belirten Yalçınkaya, “Biz sağlık emekçilerinden şunu duyuyoruz: Mesela bakan o gün sosyal medyadan aşı yaşının 18’in altına düştüğünü açıklıyor ama sağlık emekçilerinin eline bununla ilgili bir bilgi, belge gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“Bakan bu işi yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor”

Bakanın daha planlı hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, “Mesela İstanbul için aşılama planınız farklı olur, aşılamanın düşük olduğu doğu illeri için farklı olur. Bu şekilde planlar çıkartırsanız yönetim daha sağlıklı olur. Yoksa ‘20 bin altına’ hedefi maske-mesafe kuralının ötesine geçmez. Ancak bakan bu işi yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor” diye konuştu.