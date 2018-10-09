Sağlıkçılar 'yıpranma payı' için imza attı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-TÜRK Sağlık Sen, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik taleplerini gündeme taşımak için imza kampanyası başlattı. 11 Ekim\'de toplanan imzalı dilekçeler önce sendikanın genel merkezini ordan da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teslim edilecek.

Türk Sağlık Sen Kayseri yönetimi, sağlık kurumlarında imza masaları kurarak, yıpranma payı taleplerine yönelik imza kampanyası başlattı. Bu konuda sağlık çalışanlarına söz verildiğini ifade eden Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, \"Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payı ile ilgili bir düzenleme Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Fakat bu düzenleme beklentileri karşılamaktan çok uzak kaldı. Bir anlamda yıpranma payı verilmiş olmasından başka bir faydası olmayacak bir halde yasalaştı. Çünkü söz konusu düzenleme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamadığı gibi bazı sağlık meslek mensupları da kapsam dışında bırakıldı. Yıpranma payının 5 yıla 1 yıl olarak verilmesi yetkililerce telaffuz edilmişken bu süre 6 yıla 1 yıl olarak yasalaştı. Fiilen çalışılmayan günlerin kapsam dışında bırakılması ile bu süre 9 yıla 1 yıl oldu. Geriye dönük çalışmaları kapsamaması nedeniyle de çalışanlara yılların karşılığı verilmedi\" diye konuştu.

TOPLANAN İMZALI DİLEKÇELER TBMM’YE TESLİM EDİLECEK

Açıklamasında, \"Türk Sağlık-Sen olarak yeni yasama yılında yapılan yanlıştan dönülüp beklentilerin karşılanmasını istiyoruz\" ifadelerini de kullanan Ünal, şöyle konuştu:

\"Yıpranma payının kapsamının genişletilmesi, geçmiş çalışmaları kapsaması ve süresinin makul olması için bir dilekçe kampanyası ile yüz binlerce sağlık çalışanın sesini TBMM ulaştırmak için yola çıktık. Bu anlamda başlattığımız dilekçe kampanyamıza sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanları destek vermeye çağırıyoruz. Dilekçe kampanyamızla yıpranma payı ile ilgili mücadelemizi bir kez daha Türkiye’nin gündemine taşıyacağız. Kampanyamızla Türkiye’nin tüm illerinden bir sesleniş daha yaparak, kararlığımızı ortaya koyacağız. Topladığımız tüm dilekçeleri TBMM’ye teslim edeceğiz. Çalışanların beklentilerini karşılayan bir yıpranma payının hayata geçirilmesini isteyeceğiz.\"

FOTOĞRAFLI