'Sağlıkçı' milletvekilleri de Koronavirüs aşısı oluyor

Doktor MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve eczacı AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin Koronavirüs aşısı oldu.

Çin'den Türkiye'ye getirilen Koronavirüs aşılarının uygulanmasına başlandı.

Taşdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hekim olarak ilk Covid-19 aşımızı Abdülkadir Devlet Hastanesi'nde yaptırdık. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yaptığı açıklamada, "Ben de bir sağlık çalışanıyım ilimizde sağlıkta çalışan, güvenlik, hizmetli, eczacı da dahil olmak üzere herkesin aşılandığı bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Ben eczacıyım, sağlık çalışanıyım aynı zamanda TBMM’de Sağlık Komisyonu Üyesiyim , Sağlık Komisyonu olarak da bu aşılama sürecinin yapılmasını vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyoruz. Bugünde Niğde’de halk arasında Çin aşısı olarak bilinen ilimize 5600 adet gelen inaktif, ölü aşı dediğimiz geleneksel aşıyı ilk olarak da ben yaptırdım. Buradan tüm vatandaşlarımıza aşı olmaları konusunda müsterih olmalarını, devletimize, sağlık bakanımıza, sağlık çalışanlarına, bilim kurulu üyelerine güvenmelerini, sosyal medya üzerinden yapılan algılara kapılmadan süreci takip etmelerini rica ediyorum’’ dedi.

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