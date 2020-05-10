Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası: Normale dönüş sürü bağışıklığının itirafıdır

Tabip Odaları, yarın başlayacağı belirtilen normale dönüş süreci için çok erken olduğunu belirterek salgında yeni atak uyarısında bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, “Normale dönüş emekçilere ve halka yönelik sürü bağışıklığı stratejisinin itirafıdır” açıklamasını yaptı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, “Bilim Kurulu, biz ve aklı olan herkes mevcut durumu görüyor. Şu an için normale dönmek, alışveriş merkezleri açmak çok risklidir. Bu tür salgınlarda önce son vakanın bile olmadığını göstermeniz ve sonra normale dönmeniz lazım. Virüsün bulaştığı ve semptom göstermeyen insanlar olabilir ve normale dönüşte en tehlikeli grup bunlar. Böyle kolay bulaşan hastalıklarda ve salgınlarda, salgını kontrol altına almak için hiç kimsenin enfekte olmadığından emin olmak gerekiyor” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın elindeki salgın verilerini bilim insanları ile paylaşmadığını ve verilerin bilim insanlarının değerlendirmesine açık olmadığını belirten Kılıç, “Almanya’da da uygulanan normale dönüş takvimi için vakaların belirli bir sayının ve aritmetiğin altında olması gerekçe gösterildi ama bu risklidir ve en sağlıklısı hiç yeni vaka olmamasıdır. Hangi bölgede kaç enfekte hasta var, biz bunu bilmiyoruz, çünkü açıklamıyorlar. Sağlık Bakanlığı ne kadar, ne biliyor ondan da emin değiliz” dedi.

Normale dönüş için verilerin netleşmesi, yaygın test yapılması ve taramaların yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Hiç enfekte olmamış insanların olduğu bir yerde salgın yeniden patlak verirse ve daha önce virüse yakalanmamış insanla virüse yakalanırsa kontrolsüz olarak hızla yayılırsa salgında ikinci atak başlar. Normale dönüş kararının erken alınmış bir karar olduğu söylenebilir. Karar ticari baskı ve insanların normale dönüş isteği ile alınmış olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut ise bu kararın vaka sayısını arttıracağını belirterek, “Normale dönüş süreci açıklamalarını ‘Hastanelerde yerimiz açıldı siz de hasta olabilirsiniz’ diye yorumladık. Avrupa’da Fransa gibi ülkelerde bazı normale dönüş adımlarında geri adım atıldı. Türkiye’de de bu kararı erken aldılar. Normale dönüş süreci en az iki, üç hafta ertelenmeli” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu da ’”Açıklanan kararların büyük çoğunluğu ekonomi saikli kararlardır” değerlendirmesi yaptı. “Yedi ilde ve diğer illerde hastanelerde salgın nedeniyle alınan önlemlerde hızlı bir geri çekilme eğilimine girileceği yönündeki kaygımızın haklı olduğunu göstermektedir. Oysa sağlık alanlarında tedbirlerin gevşetilmesini bırakalım eksikler tamamlanarak tedbirler sürdürülmelidir” uyarısında bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı Bilim Kurulu üyeleri, ‘normalleşme takvimi işliyor, virüs ile beraber yaşamayı öğreneceğiz’ diyerek bizim bu normal’ kabul etmememizi salık veriyorlar. Virüsle birlikte yaşamak için, bu çalışma rejimi, sağlık sistemi, yönetim anlayışı, ekonomi politikası ve insan merkezli doğayı talan eden sistemin değişmesi gerekir.

Bundan dolayı sizin salgın yönetiminiz de toplum yararı yerine sermaye yararınadır. ‘Normale dönüşünüzde’ toplum yararı yerine sermaye ve iktidarınızın geleceği kaygısını taşımaktadır. Salgın yönetiminize itiraz ettik. ‘Normale dönüşünüze de’ itiraz ediyoruz. Şeffaf ve demokratik olmayan, halk sağlığını, emekçilerin sağlığını hiçe sayan bu süreçlerde yapılan uygulamaların toplum sağlığına faydası olmadığı gibi, “normalleşmeye dönüş” uygulamalarınız da kabul etmeseniz de emekçiler, işçiler ve yoksullar için açıkça ‘sürü bağışıklığı’ stratejinizin itirafıdır.”