Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan Koronavirüs uyarısı: Yoğun bakım yatakları yetersiz kalabilir, kapasite artırılmalı

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan ve Koronavirüs testi pozitif çıkan yurttaşların sayısı artarken gözler hastanelere çevrildi. Ülkedeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki 39 bin yatağın salgın durumunda yetersiz kalacağı, bunun ise sadece üçte birinin boş olduğu bildirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel, “Yoğun bakım yatağı artırılmalı” derken, Prof. Dr. Kayıhan Pala da Türkiye’de 2018 rakamlarıyla 38 bin yoğun bakım yatağı olduğu bilgisini verdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, “Koronavirüs salgınında en önemli tedavi aracının yoğun bakım üniteleri olduğunu” vurgulayan Prof. Dr. Kayıhan Pala, ”Koronavirüs akciğerlere etki ettiği için yoğun bakım destek ünitelerine ihtiyaç var. Türkiye’de 2018 rakamlarıyla 38 bin yoğun bakım yatağı olduğu ve bunun 24 binin de erişkin yoğun bakım yatağı olduğu açıklanıyor. Yaklaşık 14 bin yoğun bakım yatağı ise çok yoğun bakım bölümlerinde ve yenidoğan bölümlerinde. Açıklanan bir veriye göre yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 73 dolayında olduğu tahmin ediliyor, örneğin Bursa’da yüzde 90’ın üzerinde olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

"Yoğun bakım ihtiyacı artabilir"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel de koronavirüs salgınının daha da yaygınlaşması durumunda yoğun bakım yatağına ihtiyacın artmasının öngörüldüğüne dikkat çekerek, “Koronavirüs salgınından önce bile yurttaşlar yoğun bakım yatağı bulmakta zorluk çekiyordu. Yoğun bakım yataklarının sayısı arttırılmalı ve sağlık hizmetleri de buna göre düzenlenmeli. Bunun için ertelenebilir durumdaki ameliyatların ertelenmesi düşünülebilir çünkü her ameliyattan sonra yoğun bakım yatağı kullanılır” diye konuştu.

CHP'li Taşçıer: 38 bin 98 yoğun bakım hasta yatağı var

Öte yandan CHP Milletvekili Gamze Taşçıer’in hazırladığı ‘Türkiye’nin Salgına Karşı Kırılgan Sağlık Sistemi Raporu’nda “İtalya’da 80 yaş üstü hastalar yoğun bakıma alınmamaya başlanmıştır. Türkiye’de son verilere göre 38 bin 98 yoğun bakım hasta yatağı vardır. Devlet hastanelerinde 16 bin 86, üniversite hastanelerinde 6 bin 39, özel hastanelerde 15 bin 973 yoğun bakım hasta yatağı bulunmaktadır. Buna göre ülkemizde yoğun bakım yataklarının toplam hasta yataklarına oranı yüzde 16,4’tür” denildi.