Sağlık uzmanları uyardı: Salgında cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme imkânı azaldı

T24 Dış Haberler

ABD'de 2020 yılında rekor sayıda cinsel yolla bulaşan hastalık vakası görülmesi bekleniyordu, ancak yıllar sonra ilk defa klamidya, bel soğukluğu ve frengi vakalarında düşüş görüldü.

Araştırmalara göre Koronavirüs salgını bu sene birçok insanı bar, gece kulüpleri ve büyük partilerden uzak tuttu, bu da korunmasız seksin azalmasına yol açtı.

Normal şartlarda bu hastalıkların daha az görülmesi iyi bir haber olsa da, New York Times'a göre veriler yanıltıcı. Sağlık uzmanları, Koronavirüs salgını süresince cinsel yolla bulaşan hastalıkları tespit etme ve önleme imkanlarının azaldığını, bunun da insanlarda kalıcı sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Gazete, yüksek ihtimalle cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalananların sayısında düşüş olmadığını, sadece bu sene büyük oranda tespit edilmediklerini aktardı.

ABD'nin birçok noktasında bel soğukluğu ve frengi için filyasyon çalışması yapan uzmanlar, artık büyük oranda Covid-19 için filyasyon çalışmaları yürütüyor. NYT, pandemiden önce de cinsel sağlık merkezlerinin yeterince personeli olmadığını aktardı.

National Coalition of STD Directors'ın aktardığına göre ABD'de cinsel sağlık muayenesi yapan kliniklerin yüzde 80'i Koronavirüs pandemisi sırasında kapanmak veya daha kısa saatler çalışmak zorunda kaldı. New York Şehri Sağlık Departmanı'nın aktardığına göre ABD'nin en yüksek nüfuslu megapolündeki her 8 cinsel sağlık kliniğinden sadece üçü şu anda çalışıyor. Çalışanlarda da ciddi yoğunluk yaşanıyor.