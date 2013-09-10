Sağlık sorunlarından tahliye edilen Şener Eruygur'a tutuklama kararı

Ergenekon davası sonucunda "darbeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla "müebbet hapis" ve diğer suçlamalardan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Tutuklama kararı gereğince polisler Eruygur'un konutunun bulunduğu Fenerbahçe Orduevi'ne bu sabah ambulansla gitti. Karar Eruygur'a tebliğ edildi. Bu süreçte tansiyonu düşen Eruygur'a tansiyon ilaçları verildi. Eruygur'un sakinleşmesinin ardından ambulansla adliyeye götürülecek, oradan da tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderilecek.

Eruygur'un avukatı Filiz Esen ise "Müvekkilimin sağlık durumu iyi değil. Böyle bir durumdayken tutuklanması yaşam hakkı ihlalidir" dedi.

Eruygur, soruşturma kapsamında tutuklu olduğu Kandıra Cezaevinde merdivenlerden düşerek yaralanmış bunun üzerine 21 Eylül 2008'de tahliye edilmişti. Eruygur'un beyninde hasar oluştuğu tespit edilmişti.