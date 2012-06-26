Çocuklarının adını unutan Eruygur işi için 'omzumda bir şeyler vardı' dedi

“Ergenekon” duruşmasına ilk kez katılan emekli Orgeneral Şener Eruygur, babasının ve çocuklarının adını hatırlayamadı. Eruygur, “Mesleğiniz neydi?” sorusuna omuzlarını göstererek yanıt verdi: “Buralarımda bir şeyler vardı.”

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Ergenekon” davasının son duruşmasında emekli Orgeneral Şener Eruygur, üç yıl aradan sonra hakim karşısına çıktı.

Soruşturma kapsamında 2008'de tutuklanan fakat cezaevinde düşerek beyin kanaması geçiren Şener Eruygur, sağlık gerekçesi nedeniyle tahliye edilmişti.

Eruygur tahliye kararının ardından tedavisi tamamlandığı halde duruşmalara gelmeyince mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan rapor hazırlanmasını talep etti.

Adli Tıp Kurumu, Eruygur'un sağlıklı olduğu ve duruşmalara girebileceği yönünde rapor verince mahkeme zorla getirme kararı çıkardı.

Bu karar üzerine emekli Orgeneral Şener Eruygur, üç yıl aradan sonra duruşmaya katıldı. Ancak ifadesi alınırken ortaya ilginç bir tablo çıktı.



Babasının ve çocuklarının adını unuttu



Düşme sonucu beyninde hasar meydana gelen Eruygur'un hafıza kaybı yaşadığı belirtiliyordu.

Kimlik tespiti sırasında Şener Eruygur, babasının ve çocuklarının adını hatırlamadı.



'Omuzlarımda bir şeyler vardı'



Eruygur, "Mesleğiniz neydi?” sorusuna ise omuzlarını göstererek "Buralarımda bir şeyler vardı" dedi.



'Evim deniz kıyısında'



Emekli Orgeneral Eruygur, adresini ise "Deniz kıyısında bir yer" diye tarif etti.

“Ergenekon” davasının sanıklarından Eruygur, Jandarma Genel Komutanlığı döneminde bazı bakan ve milletvekillerini takip ettirmek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında geçen telefon görüşmelerini kaydettirmekle suçlanıyordu.

Ayrıca iddianamede adı geçen “Ayışığı”, “Yakamoz”, “Sarıkız” ve “Eldiven” gibi darbe planlarında da yine Şener Eruygur'un adı geçiyordu.