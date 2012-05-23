Adli Tıp'tan Eruygur için 'duruşmalara katılabilir' raporu

Adli Tıp Kurumu, İkinci Ergenekon iddianamesinin 1 numaralı sanığı eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur'un sorgulanmasında sağlık açısından bir engelinin bulunmadığına karar verdi.



Zaman gazetesinin haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'na yazı yazarak, Şener Eruygur'un nöroloji ve psikiyatri bölümlerinde muayenesinin yapılıp, geçirdiği kafa travmasının beyin fonksiyonlarında bozukluk ve kalıcı etkiye neden olup olmadığının tespit edilmesine karar vermişti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu davaya bakan mahkemeye ulaştı. Raporda, Eruygur'un sağlık açısından duruşmalara katılmasında bir engel olmadığı belirtildi.

Ergenekon kapsamında açılan ikinci iddianamenin sanıklarından olan Eruygur, 1 Temmuz 2008 tarihinde tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde Eylül 2008'de düşerek beyin kanaması geçiren Eruygur, sağlık gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. İddianamede, 'Ergenekon terör örgütünde yönetici' olmakla suçlanan eski Jandarma Genel Komutanı Eruygur'un 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, 142 ile 246 yıl arasında hapsi de öngörülüyor.



