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Koronavirüs

Sağlık sendikalarından Erdoğan'a yakın ekibe her gün Covid-19 testi yapılmasına tepki: Görüyoruz ki her şey kendilerine!

15 Ekim 2020 08:05

Sağlık sendikaları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Her gün Covid-19 testi yaptırıyoruz” itirafına tepki gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, “Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmasını istiyoruz. 3 günde 1 periyodik test yapılabilir. Bu yapılamıyorsa hiç değilse haftalık yapılmalı. Ama bunu söyleyince ‘yapılmaz’ dediler. Görüyoruz ki her şey kendilerine. Her türlü lükse ve şatafata devam ediyorlar. Eşitlikçi bir test politikaları bile yok. Bu AKP iktidarının her zaman kendini önceleyen, kendi çıkarlarını düşündüğünü gösteren bir durumdur” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden, “110 arkadaşımız virüsten yaşamını yitirdi. En az 40 bin arkadaşımız virüse yakalandı. Bu kendine her gün test yaptıran ama sağlık emekçilerine test yaptırmayan iktidarın sorumluluğudur” dedi. 

İbrahim Kalın ne demişti?

Koronavirüs salgını sürecinde cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinin "bir devlet başkanı nasıl korunur" noktasında iyi bir sınav verdiğini ileri süren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de cumhurbaşkanlığı ekibine her gün Kovid-19 testi yapıldığını söyledi.

Haber Global’de pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın ekibinin Huber Köşkü'nde 70 günlük bir süreç yaşadığını aktaran Kalın, “Orada Cumhurbaşkanımız çok iyi korundu. Dışarı çıkmadık, dışarıdan konuk almadık, çok nadir bir iki istisna dışında. Dışarıdan gelenler test edildi, maske taktı” dedi.

Beştepe'de cumhurbaşkanlığı ekibine her gün Covid-19 testi yapıldığını belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da daha uzun aralıklarda test yapıldığını ifade ederek, bu süreçte kalabalıklara girmediklerini, birçok program ve yurt dışı seyahatlerini de iptal ettiklerini aktardı.

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