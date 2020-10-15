Sağlık sendikalarından Erdoğan'a yakın ekibe her gün Covid-19 testi yapılmasına tepki: Görüyoruz ki her şey kendilerine!

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İbrahim Kalın ne demişti?
Koronavirüs salgını sürecinde cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinin "bir devlet başkanı nasıl korunur" noktasında iyi bir sınav verdiğini ileri süren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de cumhurbaşkanlığı ekibine her gün Kovid-19 testi yapıldığını söyledi.
Haber Global’de pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın ekibinin Huber Köşkü'nde 70 günlük bir süreç yaşadığını aktaran Kalın, “Orada Cumhurbaşkanımız çok iyi korundu. Dışarı çıkmadık, dışarıdan konuk almadık, çok nadir bir iki istisna dışında. Dışarıdan gelenler test edildi, maske taktı” dedi.
Beştepe'de cumhurbaşkanlığı ekibine her gün Covid-19 testi yapıldığını belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da daha uzun aralıklarda test yapıldığını ifade ederek, bu süreçte kalabalıklara girmediklerini, birçok program ve yurt dışı seyahatlerini de iptal ettiklerini aktardı.