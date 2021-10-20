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Yaşam

Sağlık merkezinde görevli doktor, meslektaşını öldürdü

Meslektaşı tarafından vurulan Ahmet Dikmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

20 Ekim 2021 11:10

Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrıldı. Bir süre sonra merkeze dönen Hasan Ç, yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Ahmet D, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı doktor, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli doktor, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (AA)

 

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