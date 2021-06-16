Sağlık memuru, araştırma hastanesinde ölü bulundu; intihar mı, cinayet mi?

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 45 yaşındaki sağlık memuru Savaş Hamurçili, hastane içerisinde göğsünden vurulmuş şekilde bulundu. Hamurçili, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre, olay, bugün saat 16.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, pansuman odasından bir el silah sesi duyan vatandaşlar panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurçili'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Hamurçili, sağlık ekipleri tarafından hastanenin Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Hamurçili, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis geniş çaplı soruşturma başlattı



Hamurçili'nin bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı, bazı borçlarından ötürü de maaşına icra geldiği öne sürüldü.

Polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.