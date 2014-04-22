Sağlık İşçileri Sendikası Toplu İş Sözleşmeleri Kanununu Protesto Etti

Hikmet Durgun

Mersin’de Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu'nun taşeron işçileri yok saydığını iddia ederek, kanunu protesto etti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, sloganlar atarak kanuna tepkilerini gösterdiler. Üyeler adına açıklama yapan Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Mersin Şube Başkanı Hakan Gelturan, bu kanunun taşeron işçileri yok saydığını iddia ederek, "Sendika, toplu sözleşme ve grev hakkımızı yok sayıyor. Ekim 2012'de çıkarılan bu yasayla işçilerin sendika üyelikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarına göre değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre tanımlanıyor. Bizlerin SGK kayıtları da çalıştırıldığımız şirketler üzerinden ve şirketlerin tek taraflı beyanlarına göre belirleniyor. Taşeron şirket işçilerin SGK kaydını sağlık iş kolu yerine inşaat, nakliye, turizm, gıda, genel hizmetler gibi kendi istediği farklı alanlarda gösterebiliyor. Bizlerin sendika üyeliği de iş kolu uyuşmazlığı nedeniyle kabul edilmiyor" dedi.

Bu konuyla ilgili mahkemeye başvurduklarını aktaran Gelturan, "Ankara 12'nci İş Mahkemesi Ocak 2013 istatistiklerinde bin 234 olan üye sayımızın 7 bin 899 olarak düzeltilmesini ve iş kolundaki örgütlülük oranımızın yüzde 2,8 olduğuna hükmetti. Taşeron işçinin sendika ve toplu sözleşme hakkının gaspı anlamına gelen bu uygulama ve tavır karşısında hangi kapıyı çalsak bize 'haklısınız' denildi. Fakat taşeron işçilerin yaşadığı sorunları diline dolayarak sermayenin emeğe saldırı programını hayata geçirmek için çabalayanlar göz göre göre bizleri yok saymaya devam ediyor" diye konuştu.

Taleplerinin kabul edilmediği takdirde 14 Mayıs 2014 tarihinde tüm Türkiye'de örgütlü bulundukları tüm hastanelerde iş bırakma eylemi yapacaklarını dile getiren Gelturan, ilgili kurumları uyardı.