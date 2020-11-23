Genel Sağlık-İş: Koronavirüs'ten yaşamını yitirenlerin sayısı 160 oldu; sağlıkçılar yorgun, mutsuz, umutsuz, acil bir şey yapılmalı

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 160’a ulaştığını ifade ederek, “Sağlıkçılar yorgun, mutsuz ve umutsuz. Büyüyen ekonomik sorunlar da cabası. Siyasi iktidar sorunlarına karşı kör, sağır, dilsiz. Acil bir şey yapılmalı” dedi.

Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan Bacaksız, pandemi koşullarında şiddet vakalarının tırmandığını; sağlıkçıların kullandığı ekipmanın kalitesinin düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 160'a ulaşmıştır. Siyasi iktidarın iş bilmez tavrı, sağlık çalışanlarının sağlığını daha da tehlikeye atmaktadır. Sağlık çalışanının salgın semptomları olsa bile Covid-19 testi pozitif çıkana kadar görevine devam etmesi istenmektedir. Oysa bu durum bulaş riskini artırmaktadır. Bir an önce yeterli sayıda kadrolu sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır. Birçok ilde Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hiç ödeme yapılmamıştır. Pandeminin başından beri büyük özveriyle hizmet veren sağlıkçıların çalışma koşulları acil düzeltilmelidir. Covid-19 meslek hastalığı listesine vakit kaybetmeden eklenmelidir.”