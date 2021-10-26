Sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammının artırılması için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammı süresinin artırılmasına dair hazırladığı kanun teklifi, 20 Ekim 2021 tarihinde CHP Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde fiili hizmet süresi zammı uygulamasının ağır, yıpratıcı ve riskli işlerde çalışan kişilerin korunmasını ve erken emeklilik hakkı kazanmalarını amaçladığı belirtildi. Sağlık çalışanlarının yaptıkları işin niteliği, çalışma süreleri ve çalışma ortamlarından kaynaklanan özel durumlar nedeniyle pek çok mesleğe göre daha fazla yıprandığının belirtildiği metinde, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütünün benzer yöndeki kararlarına da atıf yapıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Türkiye’de 5510 sayılı Kanun uyarınca sağlık çalışanlarına her 360 iş günü için 60 gün fiili hizmet zammı verildiğinin hatırlatıldığı yazıda, buna karşın sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisinde daha da ağır ve tehlikeli koşullarda hizmet sunduğu ve katbekat fazla risk aldığı belirtildi.

Metnin son bölümünde yer alan ifadeler şöyle: ,

“Gelinen aşamada, ayrım gözetmeksizin sağlık işyerlerindeki tüm çalışanlar için Türkiye’de ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart 2020’den itibaren, pandeminin sonlandığı zamana kadar her yıl için 120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulamasının gerekli olduğu, önümüzdeki dönemlerde başkaca pandemilerin de yaşanacağının öngörülmesi nedeniyle ‘pandemi dönemleri’ ile sınırlı olmak üzere uygulama yapılmasının zorunlu hale geldiği açıktır.

"Teklifimiz ile 5510 sayılı Kanun’un itibari hizmet sürelerini düzenleyen maddesinde sağlık çalışanlarına yönelik itibari hizmet sürelerini düzenleyen bende bir ekleme yapılarak pandemide fiili çalışan personele riskle orantılı olarak 120 günlük itibari hizmet süresi verilmesi ve buna bağlı düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.”