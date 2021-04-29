Sağlık çalışanlarından kreş tepkisi: Çocuklarımızı başhekimin odasına mı getirip kapatalım?

Bugün başlayacak 17 günlük tam kapanma kararı sonrası sağlık çalışanları, kreşlerin kapalı olacağını belirterek, "Çocuklarımızı başhekimin odasına mı getirip kapatalım?" diye sordu.

SES İzmir Şube Kadın Sekreteri Hülya Baran Ulaşoğlu, kreş haklarının karşılanmadığını anımsatarak, yaşanan duruma tepki gösterdi. Ulaşoğlu, geçen yaz Çorum’da Koronavirüs servisinde çalışan bir hemşirenin nöbete giderken çocuğunu bırakacak yer olmadığı için komşusuna bıraktığını ancak burada çıkan yangında 2 çocuğunu kaybettiğini hatırlattı. Ulaşoğlu, şöyle dedi: “Biz 1 yıldır sürekli çalışıyoruz. Ne izin hakkımız var ne de dönüşümlü çalışma şansımız. Hep söylüyorlar ya, 3 çocuk yapın diye, işte biz sağlık çalışanları olarak çocuklarımızı bırakacak yer bulamıyoruz. Yıllardır talep ettiğimiz kreş hakkımız karşılanmadı.”

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Ulaşoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Hemşire bir arkadaşım 'Bugün 5’te çocuğumu kreşten alacağım ama cuma günü ne yapacağım? diye soruyor. Sağlık çalışanları ‘Çocuklarımızı başhekimin odasına mı getirip kapatalım?’ diye soruyor.”

"Çocukların üstüne kapı kilitleyip hapis mi edelim?"

Sağlık emekçileri, sosyal medya üzerinden de bu duruma tepki gösterdi:

"Dünden beri çocuğumu kime bırakacağım, ne yapacağım diye için için ağlıyorum, yazık değil mi?"

"Çocuğumu ailelerimize bırakamıyoruz çünkü onlar 65 yaş üstü insanlar ve riske atmak istemiyoruz. Ben ne yapayım? Çocuğumu hastaneye mi getireyim?"

"Haber bekliyoruz, çözüm önerisi istiyoruz, izin istiyoruz, vermiyorlar. Çocukların üstüne kapı kilitleyip hapis mi edelim?"

"Bakıcı gelebilse de verebilecek para yok zaten. Gerçekten ne yapalım çocuklarımızı?"