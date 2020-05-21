Sağlık çalışanlarından Covid-19'u meslek hastalığı saymayan SGK'ya tepki: Kararı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu versin

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) görevleri başındayken Covid-19 salgınına yakalanan sağlık çalışanlarının meslek hastalığına maruz kalmadıklarına yönelik açıklamasına sağlık çalışanlarından tepki geldi. Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığına SGK'nın değil Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun (SSYSK) karar verebileceğini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Sağlık çalışanlarının Covid-19'a maruz kalmaları halinde bunun bir sağlık mesleği hastalığı olduğunun tespiti için Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun bir an önce toplanması gerektiğini ifade eden Başkan Bacaksız, sağlık emekçilerinin mağduriyetlerinin engellenmesi için SSYSK'nın Covid-19'un meslek hastalığı olarak tespitini yapması ve hastalığı yönetmeliğe eklemesi gerektiğini bildirdi.

"Mağduriyetler yaşanır"

Bacaksız, salgınla mücadelede en ön safta yer alan, sağlık kurum ve kuruluşlarında görevleri başında Covid-19'a maruz kalan, tedavi gören veya hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında bildirimde bulunulması gerektiğini söyledi.

SGK'nın kendi aldığı kararla aksi yönde uygulamaya gittiğini ve sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşayacağını belirten Bacaksız, “Bu mağduriyetin önlenmesi için iki yol var. Birincisi Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun Covid-19'u Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne ekli meslek hastalıkları listesine eklemesi ya da bu konuda bizzat mağdur olan emekçinin hastalığın meslek hastalığı olduğunun tespiti için iş mahkemesinde bir tespit davası açmasıdır” dedi.

Sağlık emekçisi olmasalardı çalışanların bu hastalığa yakalanmayacaklarını söyleyen Zekiye Bacaksız, “Dolayısıyla bu hastalığın bir meslek hastalığı olduğu, sağlık mesleğinin icrasından kaynaklandığı, Covid-19'lu hastaları tedavi etmeye çalışırken hastalığa maruz kalındığının tartışılmaması gerekir. Pandemi hastanesi ilan edilen bir sağlık kuruluşunda ya da bir aile sağlığı merkezinde doğrudan Covid-19'lu hastayı karşılayan, mesleği gereği ona hizmet sunan bir sağlık çalışanının sadece ‘hasta' olduğunu söylemek tıbben ve hukuken yanlış bir değerlendirmedir” dedi.