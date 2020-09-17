Sağlık çalışanlarından Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar anısına 1 dakikalık saygı duruşu

Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Eylül – 18 Eylül 2020 tarihlerini “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası” ilan etmesinin ardından hekimler ve sağlık çalışanları bulundukları illerde eylem ve etkinliklerini sürdürüyor.
Eylem takvimi çerçevesinde, tabip odaları bugün hastaneler ve bütün sağlık kurumlarında, Covid-19 pandemisi nedeniyle hayatlarını kaybeden hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz ise TTB binasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de Antalya'da gerçekleşen eyleme katılarak sağlık çalışanlarına destek gösterdi.