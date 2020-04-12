Sağlık çalışanlarından 7 dilde ‘evde kal’ çağrısı

Ankara’da özel bir hastanenin çalışanları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurttaşlara Türkçe, İngilizce, Kürtçe, Ermenice, Zazaca, Arapça ve işaret dillerinde ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı bulaş riskini azaltmak için dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkat hastane çalışanları, Türkçe, İngilizce, Kürtçe, Ermenice, Zazaca, Arapça ve işaret dillerinde anons yaptı.

Hastane çalışanları aynı zamanda üzerinde Koronavirüs görseli bulunan balonları 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı eşliğinde gökyüzüne bıraktı.

"Koronavirüs salgını tüm insanlığı tehdit ediyor"

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgının tüm insanlığı tehdit ettiğini, dünyada ve Türkiye'de can kayıplarına neden olduğunu hatırlattı.

Vatandaşların, uyarılara uymasının hastalığın yayılmasının önlenmesinde büyük önem arz ettiğinin altını çizen Kılıç, “İnsanlık olarak zor bir sınavdan geçiyoruz. Sağlıkçılar olarak biz elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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