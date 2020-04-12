Koronavirüs | ABD'de ilk kez 50 eyalette birden acil durum ilan edildi

ABD'de hiç yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülmeyen Wyoming eyaleti de dâhil olmak üzere tüm eyaletlerde 'acil durum' ilan edildi. ABD tarihinde ilk kez 50 eyalette birden acil durum ilan edilmiş oldu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump’ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiğini, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiğini belirtti.