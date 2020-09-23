Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunan 2 kişi tutuklandı

Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5’i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. 17 yaşındaki şüpheli Berat O. ise çocuk savcısına ifade verdi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden Soykan K. ve Muhammet Devran Ö., "görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanırken, diğer şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ve suça sürüklenen çocuk Berat O.'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Savcılık ifadeleri

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre şüpheliler ilk ifadelerinde, "Yakınımızı genç yaşta kaybetmenin tesiriyle böyle davrandık, onu görmek istedik, pişmanız" dedi.

Ne olmuştu?

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Hastaneden aktarılan görüntülerde sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak kapıyı tutmaya çalıştığı görülmüştü. O anlarda kapının zorlandığı, dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" demişti.

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