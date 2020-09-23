Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 5 gözaltı

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Olay gecesi kapının arkasında bulunan 5 doktor ile 5 hemşirenin şikayetçi olmadıkları, hastane başhekiminin içeri girmek için kapıyı zorlayan kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Hastanenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen savcılık, yaklaşık 8 kişinin kapı önünde bulunduğunu tespit etti.

Bu kişilerden fiziki olarak kapıyı zorlayanlardan 2 kişi bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheli 2 kişinin 'görevliye etkin direnmek', 'kamu malına zarar vermek', 'tehdit', 'hakaret' ve 'yaralamaya teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Gözaltı sayısı 5 oldu

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş, kamera kayıtlarında olaylara karıştıkları tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk, 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. Savcının talimatıyla bu kişilerin de gözaltına alındığı ve gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" demişti.

Ne olmuştu?

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Hastaneden aktarılan görüntülerde sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak kapıyı tutmaya çalıştığı görülmüştü. O anlarda kapının zorlandığı, dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.

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