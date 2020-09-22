Ankara’da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Hastaneden aktarılan görüntülerde sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak kapıyı tutmaya çalıştığı görülmüştü. O anlarda kapının zorlandığı, dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.