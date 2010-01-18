Sağlık çalışanları yarın iş bırakıyor

T24 - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, ''TTB, sağlık alanında örgütlü olan sendika ve derneklerle birlikte yarın işi bırakıp, sağlık alanındaki gerçekleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarını anlatacak'' dedi.



Bilaloğlu, TTB Merkez Konseyi'nde düzenlenen ''Gerçek hekim iş bırakır mı?'' konulu basın toplantısında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a göre 'Tam gün yasa tasarısı ile sağlıkçıların özlük haklarında ciddi iyileşmeler olacağını' belirtti.



''Soruyoruz, buna inanan var mı?'' diyen Bilaloğlu, şunları kaydetti:



''Sayın Bakan hekimlik yaşamında muayene çalıştırmış mı? Çalıştırdıysa nasıl çalıştırmış? Bizce en azından Sayın Bakan hastalara, 'Bir muayenehaneye uğra'' dememiştir. Ama o gün olduğu gibi bugün de ve bu yasa çıkarsa yarın daha da fazla oranda bu işi suistimal edenler olmuştur, olacaktır. Çünkü Bakan'ın sistemi aynı sistemdir, hastaların sırtından gelir elde etmek.''



Bugün hemşiresinden, sağlık memuruna, taşeron işçisine kadar maaşlarının yeterli olmadığını, gelirleri ve işlerinin güvenceli olmadığını savunan Bilaloğlu, yasa çıktıktan sonra olumlu bir değişiklik olmayacağını iddia etti.



Bütün sağlıkçıların örgütlerinin, meslek örgütü, tabip odası, sendika ve derneklerin yasaya karşı çıktıklarını anlatan Bilaloğlu, ''O halde gerçek doktor yarın işi gücü bırakır, gerçekleri anlatır ama tehditlere pabuç bırakmaz. TTB, sağlık alanında örgütlü olan sendika ve derneklerle birlikte yarın işi bırakıp, sağlık alanındaki gerçekleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarını anlatacak'' dedi.



Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu ile radyoloji teknisyeni Gürdoğan Aydın da toplantıda yaptıkları konuşmada, haftalık 25 saat olan çalışma sürelerinin 35 saate çıkarılmasından rahatsız olduklarını söyledi.



Aslanoğlu, Tam Gün Tasarısı geri çekilmedikçe eylemlerinin ''sürekli ve ısrarcı'' bir şekilde devam edeceğini belirtti.