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Koronavirüs

Sağlık çalışanları, toplu ulaşım hizmetlerinden ve sosyal tesislerden ücretsiz faydalanacak

24 Mart 2020 19:35

Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, kamuya ait sosyal tesisler ile Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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