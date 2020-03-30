"Sağlık çalışanları güvende değil": Britanya'da iki doktor Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Britanya'da Koronavirüs kaynaklı ölümler hafta sonunda bin 228'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin arasında iki doktorun da yer alması ülkede sağlık çalışanlarının yeterli önlemler sağlanmadan çalıştığına yönelik tepkileri yeniden gündeme getirdi.

Britanya'da The Guardian, The Times gibi pek çok gazete bu sabah hayatını kaybeden doktorlardan 55 yaşındaki Amged El-Hawrani'nin fotoğrafıyla çıktı. Kulak burun boğaz doktoru olan Amged El-Hawrani, Cumartesi günü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bir başka doktor ise 53 yaşındaki Adil El Tayar oldu.

Hafta sonu 208 kişinin daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı bir başhekim durumu "Tüm ülkeye yaşananları ciddiye almaları konusunda bir mesaj" olarak tanımladı.

Britanya'da sağlık çalışanlarının yetersiz önlemlerle çalışması günlerdir gündeme geliyor ve hükûmete en kısa zamanda gerekli tedbirlerin alınması yönünde çağrı yapılıyor.