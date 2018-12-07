Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kerkük ve Cerablus'a yüksekokul açıyor

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Kerkük ve Cerablus’ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete\'de yayımlandı. Karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kerkük ve Cerablus’a yüksekokul açacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, konuya ilişkin, \"Sağlık Bilimleri Üniversitesi, gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903\'te İkinci Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane\'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak 2015 yılında cumhurbaşkanımızın bizzat talimat ve destekleriyle kuruldu\" dedi.

Yüksekokulların kuruluşu için kolları sıvadıklarını söyleyen Prof. Dr. Erdöl, \"Kuruluş amacımıza uygun olarak yakın zamanda Somali’de ve Sudan’da yüksekokullar açtık. Malumunuz 413 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Kerkük ve Cerablus\'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararı yayınlandı. Kerkük ve Cerablus’ta sağlık temalı yüksekokullarımızı kurmak üzere gerekli çalışmalara başladık\" diye konuştu.

\"YÜKSEKOKULLAR EN KISA SÜREDE AÇILACAK\"

Türkiye\'nin hiçbir çıkar gözetmeden Irak ve Suriye halklarının her zaman yanında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erdöl, \"Suriye ve Iraklı kardeşlerimizin sağlık eğitimi alanında ihtiyaç duydukları programları belirleyip yüksekokullarımızı en kısa sürede açacağız. Suriye ve Iraklı öğrencilerimiz 83 yıl sonra Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır\" ifadelerini kullandı.