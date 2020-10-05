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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'nın çalışma rehberinde "Covid-19'lu kişinin yanında maske ile eğitime devam edilebilir" ibaresi

05 Ekim 2020 09:58

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda, öğrenciler ve öğretmen temaslı kabul edilecek, kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edebilecekler” maddesi tepkiye neden oldu.

Cuhuriyet'ten Sibel Bahçetepe imzalı habere göre, uzmanlar, bu durumun pandemi ile mücadelede uygulanan genel kurallara aykırı yaklaşım olduğunu belirterek, “Salgın hastalıkla mücadelede önce hasta, sonra temaslıları saptanır. Sağlıklı insanlara bu hastalığı geçirmesini engellemek için hastalar izole edilir; hasta ile teması olan ve şüpheli vakalar da karantinaya alınır. Söz konusu yaklaşım, salgının yayılmasını engelleme stratejisinden vazgeçme yaklaşımıdır” dediler.

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