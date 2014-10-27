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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan 'tek şeker' tarifesi

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şeker tüketiminin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler hakkında konuştu

27 Ekim 2014 11:03

Türkiye genelindeki fazla şeker tüketimine Sağlık Bakanlığı’ndan ‘tek şekerli’ çözüm geliyor. Sağlıklı beslenmeyi teşvik ve obeziteyle mücadele kapsamında okul kantinlerinde satılan ürünleri sınırlayan ve ekmeğin tuz oranını sağlık kriterlerine çeken Sağlık Bakanlığı, şimdi de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, şeker kullanımını aşağıya çekmeyi hedefliyor. 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şeker tüketiminin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirleri Akşam’a anlattı:

Konuyla ilgili ilk çalışmayı Edirne Valiliği gerçekleştirdi. Edirne Valiliği, kıraathane, çay bahçeleri, kafe, çay ocakları gibi ticari işletmelerde sıcak içeceklerin tek ve paketlenmiş şeker ile sunulması zorunluluğu getirdi. Elbette isteyen müşteri ikinci, üçüncü şekeri talep edebiliyor. Bu uygulamayı bakanlığımızda başlattık. Şeker tüketiminin ülke genelinde azaltılmasını sağlamak için uygulamayı bütün kamu kurum ve kuruluşlarında da yaygınlaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir genelge hazırlayıp, kamu kurum ve kuruluşlarına göndereceğiz. Böylece çay ve benzeri içeceklerin yanında tek şeker gelecek. İkinci şeker, ancak talep edilmesi halinde verilecek. Kesme yerine paketlenmiş toz şeker sunulacak.

 

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