T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan 'silikon' skandalına ilişkin açıklama

Kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaför Soner G.’ye dudak silikonu yaptıran hastalar enfeksiyon kapmıştı

05 Mayıs 2017 22:33

Sağlık Bakanlığı, kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak, evinde bazı vatandaşlara botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde medyada yer alan Adana'daki silikon skandalına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu haberler vasıtasıyla Adana’da internet üzerinde kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıtan ve asıl mesleği bayan kuaförü olan bir kişinin bazı vatandaşlarımıza dudak dolgusu ve botoks uygulaması yaptığı ortaya çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bilindiği üzere botoks ve dermal dolgu işlemleri sadece uzman tabipler ile medikal estetik sertifikasına sahip hekimler tarafından yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin bu tür tıbbî işlem olarak nitelendirilen işlemleri yapmasına izin verilmemektedir.

Yine kanunlarımıza göre ‘Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır’ hükmü düzenlenmiştir. 

Yaşanan son olaylarla ilgili olarak; kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak, evinde bazı vatandaşlarımıza botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu Bakanlığımızca takip edilmektedir." 

 

ETİKETLER

sağlık bakanlığıslikon dudak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24