Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı için beslenme önerileri

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Ramazan ayında beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler ve bayramda daha fazla yemek yeme istediği nedeniyle bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceğini belirterek, bayram ve sonrası için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı\'nın açıklamasında, şeker, çikolata, tatlı, hamur işleri gibi geleneksel bayram ikramlarının kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalar olduğuna dikkat çekilerek, \"Bayram ziyaretlerinde sunulan bu ikramlara dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalı\" denildi.

Bakanlık açıklamasında, bayram ve sonrasında ağırlıklı olarak beş temel besin grubunda yer alan besinlerin tercih edilmesi gerektiği belirtilerek, vatandaşların süt, et, sebze, meyve ve tahıl grubundan besinleri tüketmeleri önerildi.

Ramazan Bayramı\'nda beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri belirten Sağlık Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

\"Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden artırılmamalıdır. Öğün araları en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlemelidir. Buna göre öğün sayısı 3 olarak planlanabilir. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler ya da az şekerli hoşaf/kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir.

Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yenmemelidir. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal ve bunun gibi tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır.

Domates, salatalık, maydanoz, taze biber vb. çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir tercih edilmelidir. Haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, börek vb. hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Ekmek olarak tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir.\"

\"Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir\" uyarısında da bulunan Sağlık Bakanlığı\'nın açıklamasında şunlara dikkat çekildi:

\"Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için fazla şeker ve şekerli gıdaların (tatlılar, çikolata vb.) tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Özellikle bayramda tatlı tüketimi çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf suları, az şekerli limonata, ayran gibi içecekler sunulmalıdır.

Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kurubaklagiller tüketilmelidir. Yetişkin bireyler imkânlar dâhilinde günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmelidirler.

Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermelidirler.

Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2,5 litre sıvı alınmalı; öğünlere su, ayran, az şekerli limonata, az şekerli/şekersiz komposto/hoşaf gibi sıvı gıdalar eklenmelidir.

Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemelidirler.

Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, Ramazan\'dan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemelidir.

Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla birlikte arttırılması oldukça önemlidir.\"

BAYRAM ZİYARETLERİNE YÜRÜYEREK GİDİLMESİ TERCİH EDİLMELİ

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, mümkün olduğunca bayram ziyaretlerine yürüyerek gidilmesinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulanarak şöyle denildi:

\"Fiziksel aktivitenin kan şekeri ve kolesterolü azaltmaya, kilo kaybetmeye ve bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Fiziksel aktivitenin artırılması adına haftada 5 gün en az 30 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır.\"