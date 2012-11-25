Sağlık Bakanlığı'ndan maskara toplatma kararı!

Sağlık Bakanlığı, yüksek oranda 'Paraben' içerdiği gerekçesiyle 'Longlash' adlı maskaranın üretimini durdurup piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’nun yaptığı açıklamada, 'Uber Professional Longlash Mascara' adlı ürünün analizinde yüksek oranda paraben tesbit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu şekilde:

"Kurumumuzca yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde 'UB0401201101040' seri numaralı Uber Professional Longlash Mascara adlı ürünün analizinde; Kozmetik Yönetmeliği Kozmetik Ürünlerin Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucular Listesi’nde belirtilen orandan yüksek oranda paraben karışımı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ürün hakkında geri çekme ve piyasaya arzın durdurulması işlemleri başlatılmıştır."



Paraben nedir?



Raf ömrünü uzatıcı olarak kullanılan paraben, kozmetik ürünlerde limitlerin üstünde kullanıldığında ciltte egzama tipi tahriş ve alerjik reaksiyonlara yol açan zehirli ve toksik bir madde olarak biliniyor. Parabenler vücutta östrojeni taklit eden madde olarak tanınıyor.

Vedat Doğan/ DHA