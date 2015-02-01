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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan LÖSEV açıklaması: Yeni hastaneye ihtiyaç yok

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de çocuklar için onkoloji hastanesine gerek olmadığını açıkladı

01 Şubat 2015 01:04

Sağlık Bakanlığı'ndan, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın kamu spotu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bilim insanlarımız da yaptığı değerlendirmelerde ayrı bir çocuk onkoloji hastanesine gerek olmadığı konusunda görüş birliğine varmışlardır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) yönelik hazırlanan kamu spotuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında ruhsatlandırılmamış ve izni alınmamış bir hastane için toplanan yardımların gerçeklikten, ihtiyaçları belirlemek ve karşılamaktan uzaktır" denildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’de her yıl yaklaşık 900 çocukta lösemi vakası görüldüğü, yetişkin hastalarda olduğu gibi çocuk hastaların da gerek özel gerekse tam teşekküllü kamu hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemesi yapılarak ücretsiz tedavi edildiği belirtildi.

 

'Yeni hastaneye ihtiyaç yok'

 

Ankara’da, 14 yatakla hizmet veren özel bir hastaneye sahip olan LÖSEV’in, 2012’de yeni bir adreste ve daha büyük bir kapasiteyle ön izin almak amacıyla Bakanlığa başvuruda bulunduğu bildirilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:  “Mevcut yatak sayısı ile yeni bir adrese taşınması uygun olmasına rağmen yaklaşık 400 yataklı yeni bir hastane projesinin mevzuatla tanımlanmış planlamalar açısından uygun olmadığı söz konusu vakfa aynı yıl bildirilmiştir. Ankara’da 6 kapsamlı onkoloji merkezi, 5 onkoloji tanı tedavi merkezi, bu standartları taşıyan bir de özel radyoterapi merkezi aktif olarak hizmet vermektedir. Bakanlığımız, toplumsal politikaları, gerek ulusal gerekse uluslararası veriler ışığında oluşturmaktadır. Yeni hastanelerin kurulması, tanı ve tedavi standartları bu şekilde belirlenir. Ülkemizde, eğitim ve araştırma, üniversite ve özel hastanelerde çocuk kanser hastalarımız başarıyla tedavi edilmektedir. Bilim insanlarımız da yaptığı değerlendirmelerde ayrı bir çocuk onkoloji hastanesine gerek olmadığı konusunda görüş birliğine varmışlardır. Böyle bir gereklilik oluşması halinde ise Bakanlığımız gereken hastaneyi en kapsamlı şekilde yapacak güç ve donanıma sahiptir. Dolayısıyla hazırlanan kamu spotları ile ruhsatlandırılmamış ve izni alınmamış bir hastane için toplanan yardımlar gerçeklikten, ihtiyaçları belirlemek ve karşılamaktan uzaktır.”

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