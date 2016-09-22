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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan eczane levhalarıyla ilgili yeni düzenleme

Levhalarda ışıklandırmalar sadece “Eczane” yazısı üzerinde olacak, eczanenin ismi ışıklandırılmayacak

22 Eylül 2016 12:31

Sağlık Bakanlığı, serbest eczanelerin levhalarını, “haksız rekabete neden olmaması” için standart hale getiriyor. Buna göre, artık zemin ölçülerine göre standart levhalar yapılacak.

Hürriyet'in haberine göre, bu levhalarda ışıklandırmalar sadece “Eczane” yazısı üzerinde olacak. Eczanenin ismi asla ışıklandırılmayacak. 

Bakanlık bir kılavuz hazırlayarak, eczanelerin levhalarında aynı standartların kullanılmasını istedi. Kılavuzla, hastaların eczanelere erişimini kolaylaştırmak, farklı eczane levhası kullanılması halinde ortaya çıkan görsel kirliliği ortadan kaldırmak ve eczaneler arası haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

Kılavuza göre levhaların ışıklı ya da ışıksız olması eczacının inisiyatifinde olacak. Eczane yazısı beyaz zemin, kırmızı üst alın üzerine modüler sistem olarak takılacak.

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