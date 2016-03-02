Sultangazi'de, nöbetçi eczaneye pompalı tüfekle girdiler!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün gece nöbetçi olan bir eczane, pompalı tüfek bulunduran ve yüzleri maskeli üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, kasadan aldıkları 2 bin 500 lira ile kayıplara karışırken, polis ekipleri soyguncuları yakalamak için çevrede araştırma başlattı.

Radikal'de yer alan habere göre; olay, Yunus Emre Mahallesi 1618. Sokak üzerinde meydana geldi. Gece saat 00.30 sıralarında yüzleri maskeli olduğu öğrenilen üç kişiden ikisinin ellerinde pompalı tüfekle nöbetçi eczaneye gelerek içerde bulunan çalışanlardan kasadaki paraları istedi. Ellerindeki pompalı tüfekleri çalışanlara doğrultan soyguncular kasada bulunan yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alarak olay yerinden kaçtı. Soygun sonrası şok yaşayan eczane çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine akrep diye tabir edilen zırhlı araçlarla gelen polis ekipleri eczane çalışanlarından bilgi alarak eczanenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Soygun sonrası eczaneye ilaç almaya gelen vatandaşlar geri çevrildi. Polis ekipleri eczane içerisinde olay yeri çalışması yaptı.

"Ellerinde pompalı tüfek var"

İsminin Abdül Kadir olduğu öğrenilen bir vatandaş, "3 kişi gelmiş ikisinde pompalı tüfek var. Geçen haftada olan bir mevzu, bu mevzunun tekrarı. Yaklaşık 2 bin 500 TL almışlar. Herhangi bir yaralı yok ama arkadaşlar böyle bir olayla karşılaştığı için korkmuşlar" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevrede soyguncuları yakalamaya yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

İkinci eczane soygunu

Bu arada geçen hafta da aynı ilçede yine bir nöbetçi eczane silahlı bir soyguncu tarafından soyulmuştu. 75. Yıl Mahallesi 1316. Sokak'taki nöbetçi eczaneye gelen yüzü maskeli soyguncu silah zoruyla kasada duran eczacıyı etkisiz hale getirip kasada bulunan yaklaşık 1000 lira nakit parayı alarak kaçmıştı.