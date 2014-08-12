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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan ebola açıklaması

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da Ebola şüphesiyle gözlem altına alınan Nijeryalı hastada ebola virüsüne rastlanmadığını ancak en küçük bulguyu bile değerlendirdiklerini açıkladı

12 Ağustos 2014 21:05

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da Ebola şüphesiyle gözlem altına alınan hastayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
 
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Nijerya'nın Lagos şehrinden İspanya'nın Barselona şehrine giden İstanbul aktarmalı THY uçağının, Atatürk Havalimanına bugün sabah saatlerinde iniş yaptığı, uçağın yolcuları arasındaki Nijerya uyruklu 34 yaşındaki bir kadında "yüksek ateş ve kusma" şikayeti olması üzerine, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi ile temasa geçilerek söz konusu hastanın uçaktan indirilmeden tedbir amaçlı gözlem altına alınmasının sağlandığı belirtildi.

Hasta ve beraberinde seyahat eden 4 yaşındaki çocuğunun ilk muayenesinin uçakta yapıldığı, daha sonra 112 Acil Ambulansı ile İstanbul'daki bir hastanede gözlem altına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanın uzmanlar tarafından muayene ve tetkikleri devam etmekte olup, sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı açıklama durumu takiben yapılacaktır. Söz konusu hastada şu an için Ebola virüsünün bulunduğunu söylemek mümkün olmamakla birlikte, geldiği ülkenin Nijerya olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı olarak en küçük bulguyu dahi dikkatle değerlendirmeye almaktayız."
 
Varış noktası Barselona olan yolcu uçağının tahliye edildiği, küçük bir enfeksiyon ihtimaline karşın "Derin temizleme ve dezenfeksiyon" yapıldığı belirtildi.

 

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