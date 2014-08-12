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Sağlık

İstanbul’da ebola şüphesi!

Nijerya’dan İstanbul'a inen Türk Hava Yolları uçağında bulunan Afrikalı kadın bir yolcu çocuğuyla beraber sağlık kuruluşuna sevk edildi

12 Ağustos 2014 15:34

Nijerya Lagos'tan sabah saatlerinde İstanbul'a inen Türk Hava Yolları uçağında bulunan Afrikalı kadın bir yolcu çocuğuyla beraber sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Afrika'dan yayılan ebola virüsünden şüphelendiği iddia ediliyor. 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kadın yolcunun yüksek ateş ve kusma belirtileri üzerine Atatürk Havalimanı'nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri kadını ve çocuğu uçak içinden alarak 112 ambulansıyla hastaneye götürdü. Sağlık ekiplerinin Afrika'dan yayılan ebola virüsünden şüphelendiği iddia ediliyor. 

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