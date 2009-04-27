Sağlık Bakanlığı'ndan domuz gribi açıklaması

Havaalanlarında sıkı denetim



Ölü sayısı 103'e çıktı

İspanya'da 8 kişi hastanede

Avustralya

Brezilya

Bakanlık yetkilisi yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın olayla ilgili olarak yoğun olarak irtibatını sürdürdüğünü belirterek, “Virüs Meksika’da ortaya çıktı. İlk kez insandan insana geçiş eğilimi gösteren bir virüsle karşı karşıyayız. Bakanlığımız olayla ilgili olarak yoğun olarak irtibatını sürdürüyor. Daha önce de SARS ve kuş gribi gibi birtakım salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmıştık. Bu yüzden ülkemiz bu tip salgınlar konusunda yeterli tecrübeye sahip. Bilim insanlarımız tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Bakanlık olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Danışma Komisyonu’muzda işinin ehli uzman kişiler çalışıyor. İlaç ya da diğer koruyucu malzeme hazırlıklarını azami olarak bekletmekteyiz. Daha önceki tecrübelerimize de dayanarak aşama aşama tedbir alıyoruz. Her birim kendi içerisinde ne yapması gerektiğini biliyor. Planımız madde madde hazır” diye konuştu.Stokların yeterli olduğunu ve bu stokları tekrar gözden geçirip gerekli reziyonları yaptıktan sonra basın mensuplarının karşısına geçtiklerini söyleyen yetkili, “Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Uluslar arası Salgın Koruma Komisyonu’nun tavsiyelerine uygun olarak gerekli tedbirleri aldık. Bunun dışında da alınması gereken ek tedbirler varsa, bunları bağımsız olarak alırız” dedi.Bugün itibariyle uluslar arası hava trafiğine açık olan havaalanlarında giriş çıkışlarda kontrol başladığına dikkat çeken yetkili, özellikle Meksika’dan aktarma yoluyla gelecek ya da bu bölgelere gidecek vatandaşlara yönelik birtakım duyurular yaptıklarını aktardı.Yolcuların havaalanlarında küçük bir sağlık kontrolünden geçirilip kendilerinden gerekli bilgiler alındıktan sonra grip şüphesi olduğu takdirde uygun ilaçlarla karantina altına alınarak hastanelerde tedavilerinin yapılacağını belirten yetkili, sözlerine şöyle devam etti:“Özellikle havaalanlarında bilgilendirme broşürlerimiz ve anket formlarımız mevcut. Türkiye’ye vaka girişi olursa bunu kaçırmamak için duruma hâkim olmak amacındayız.Taşradaki tüm sağlık teşkilatımız nasıl hareket edeceği konusunda uyarıldı ve uyarılmaya devam ediyor. DSÖ’nün açıklamaları doğrultusunda bakanlık alınması gereken tüm tedbirleri alarak kamuoyuyla paylaşacak. Bilgi kirliliği oluşmaması amacıyla bakanlığımız basın mensuplarıyla hastalığın hem uluslar arası hem de ülkemizdeki durumuyla ilgili bilgi akışı sağlayacak.Ülkemiz birinci derecede tehlike altında olmasa da, dikkatli olmalıyız. Vatandaşları yanlış yönlendirici ya da paniğe sevk edici açıklamalara itibar etmeyin.Vatandaşlarımız 184 no.lu telefonu arayarak gerekli bilgilere ulaşabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinden de hastalıkla ilgili güncel bilgilere ulaşmak mümkün. Risk artarsa, aldığımız tedbirleri artıracağız.”Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülkede domuz gribi yüzünden öldüğü sanılan kişilerin sayısının 103'e çıktığını açıkladı.Cordova, televizyonda yayınlanan açıklamasında, dün 81 olan ölü sayısının 103'e çıktığını söyledi. Meksika'da domuz gribi olduğu sanılan bir virüsün yol açtığı ağır zatürreden ölen 81 kişiden 20'sinin domuz gribinden öldüğü doğrulanmıştı.Meksikalı Bakan, yaklaşık 400 kişinin hastaneye kaldırıldığını da belirtti.İspanya'da 8, Avustralya'da 2, Brezilya'da bir kişinin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.İspanya'nın Katalonya bölgesi sağlık yetkililerinden Marina Geli, Katalonya'da yaşayan 21 ve 24 yaşlarındaki 2 kadın ile 22 yaşındaki bir erkeğin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.Geli, yakın zamanda Meksika'da bulunduğunu belirttiği hastaların gözlem altına alındığını ve durumlarının iyiye gittiğini bildirdi.İspanyol sağlık yetkilileri, kuzeydeki Bilbao, güneydoğudaki Almansa, doğudaki Valencia, kuzeydeki Teruel ve güneydeki Algeciras kentlerinde de toplam 5 kişinin domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylediler.Yetkililer, tetkik sonuçlarının 48 saat içinde açıklanabileceğini belirtti.Avustralyalı yetkililer, Meksika'dan dönen 2 kişide domuz gribi belirtileri görüldüğünü ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Queensland Eyaleti Başbakanı Anna Bligh, basına yaptığı açıklamada, dün gece hastaneye kaldırılan bu kişilerin test sonuçlarını beklediklerini söyledi.Şu an için bu kişilerin domuz gribi hastalığına yakalandığını düşünmediklerini belirten Bligh, ''Bunun ciddi bir hastalık olduğu kesin, bunu ciddiye alıyoruz'' dedi.Brezilya'da da Meksika'dan gelen 24 yaşındaki bir adam, kendisinde domuz gribi belirtileri görülmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Sao Paolo'daki Emilio Ribas Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi doktorlarından Edenilson Calore, 16 Nisan'da Meksika'dan gelen bu kişinin muayenesinde öksürdüğünün ve sırtında ağrı olduğunun, ancak ateşinin yüksek olmadığının belirlendiğini söyledi.Bu nedenle bu kişinin domuz gribine yakalandığını sanmadıklarını belirten yetkililer, bu kişinin tedbiren hastaneye kaldırıldığını kaydetti.