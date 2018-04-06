Sağlık Bakanlığı'ndan 'beş yıldızlı' hastane odasında jakuzide doğum ünitesi

Sağlık Bakanlığı, normal doğuma teşviği artırmak için "suda doğum ünitesi" oluşturdu. Pilot illerden biri olan Samsun'da anne adayları, 'beş yıldızlı' hastane odasında jakuzide doğum yapacak. İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, pilot olarak 9 ilin seçildiğini aktardı.

Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında normal doğum yapan anneler için "suda doğum ünitesi" oluşturuldu. Hastanede beş yıldızlı otel konforunda hizmet veren odalarda anne adayları, suda doğumu jakuzi içinde yapacak. Ünitede çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ile televizyon bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, Sağlık Bakanlığı'nın normal doğumu teşvik etmek amacıyla pilot olarak seçtiği 9 ildeki hastanelerde suda doğum ünitesi kurulduğunu söyledi.

Samsun'un da proje içinde yer alan iller arasında bulunduğuna işaret eden Oruç, "Beş yıldızlı otel konforunda hizmet verdiğimiz keyifli doğum odalarının içine jakuzi yerleştirdik. Anne adaylarımızın korkularını yenmesi ve normal doğumu tercih etmesi için bu üniteyi yaptık. Anne adaylarının oda içinde hiçbir yere gitmeden doğum yapmasını sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde ünite için hasta kabulüne başlayacağız" dedi.