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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan 5 burun spreyine toplatma kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan 5 burun spreyine toplatma kararı verdi

01 Ağustos 2012 15:49

Sağlık Bakanlığı Avrupa İlaç Ajansı'nın kararı doğrultusunda kemik erimesi tedavisinde kullanılan 5 burun spreyinin tüm partilerinin toplatılması kararlaştırdı.
 
Avrupa İlaç Ajansı, uzun süreli kullanımda gelişebilecek risk nedeniyle osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılan, kalsitonin içeren tüm burun spreylerin ruhsatlarının askıya alınması ve piyasadan kaldırılması kararını aldı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'da, bu ajansın uyarısı doğrultusunda belirlenen 5 burun spreyinin tüm partilerinin eczane, ecza deposu ve hastane gibi sağlık kurumları düzeyinde 2'inci sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı’nın tarafından toplatılmasına karar verilen ürünler şunlar:

''Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin ruhsatına sahip olduğu Miacalcic Nazal Sprey 200IU/Püskürtme

Yeni İlsan İlaç San ve Tic. AŞ'nin ruhsatına sahip olduğu Tonocalcin Nazal Sprey 200IU/Püskürtme

Bio-Gen İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu Biocalcin Nazal Sprey 200IU/Püskürtme

Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu ''Calsynar Çok Dozlu Nazal Sprey-200IU/Püskürtme

Er-kim İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin ruhsatına sahip olduğu ''Nylex Nazal Sprey 200IU/Püskürtme''

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