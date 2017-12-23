Sağlık Bakanlığı'ndan 250 ilaca reçetesiz satış izni

Sağlık Bakanlığı, 2018’in ilk aylarından itibaren yaklaşık 250 ilacın reçetesiz satılabilmesi için liste hazırladı. Bu ilaçların marketlerde satışa sunabileceğine işaret eden İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Türkiye’de bu işin sonu bilinçsiz ilaç kullanımı ve ölüm demek. Büyük bir vebalin altına imza atılıyor. Geri adım atılmalı” dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), OTC yani reçetesiz satılabilecek ilaç listesi hazırladı. Kurumun 2018 Şubat ayı gibi OTC uygulamasını başlatacağı tahmin ediliyor. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, 60 etken maddesi olan yaklaşık 250 reçeteli ilacın reçetesiz ilaç statüsüne çevrilmek istendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Listede sindirim, cilt, iskelet, solunum ve sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar var. Dünyada örnekleri daha önce oldu. Önce ilaçların bir kısmı reçetesiz ilaç diye ayrıldı, sonra sosyal güvenlik kurumları güvencesinden bu ilaçlar çıkarıldı, ardından ilaç firmaları reklamı serbest yapabildi ve fiyatlarını serbestleştirdi. Ardından da bu ilaçlar eczane dışında marketlerde satışa sunuldu. Böyle olunca vatandaş gidip raftan ilacını alabiliyor, o ilacı nasıl kullanacağını, hangi gıda ile almaması gerektiğini de bilmiyor. Mesela bir demir ilacı süt ve süt ürünü ile alınırsa hiçbir faydası olmaz. Vatandaşın bu kadar basit bir bilgiyi bile öğrenme şansı ortadan kalkar. Nasıl kullanacağı ve dozunu bilmediği için çok ciddi sıkıntılarla karşılaşma ihtimali var."

Sarıalioğlu, en büyük endişelerinin sağlık okur yazarlığının ilkokul 2. sınıf düzeyinde olduğu Türkiye’de bu işin bilinçsiz ilaç kullanımına ve ölümlere neden olacağını vurgulayarak, “TİTCK, büyük bir vebalin altına imza atıyor. Bu yüzden ivedilikle bu işten geri adım atmalı” dedi.