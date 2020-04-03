Sağlık Bakanlığı vaka tanımını değiştirdi; sadece öksürüğü olana da Koronavirüs testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka tanımını değiştirdi. yakta başvuran hastalar için artık sadece öksürüğü olana da Koronavirüs testi yapılacak.

Bakanlığın Kovid-19 sorgulama kılavuzuna göre, ateşi veya öksürük, sadece öksürük, nefes darlığı ve nefes almakta zorluk şikâyetlerinden herhangi birisi varsa, hastaya maske takılacak ve Covid-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek.

NTV'de yer alan habere göre, üç soruya hayır yanıtını verenler de hemen gönderilmeyecek. Onlara da son 14 günde kendisinin ya da ev halkından birinin yurt dışından gelip gelmediği, yakınlarından birinin solunum sıkıntısıyla hastaneye yatıp yatmadığı ve yakınlarından birinin Covid 19 olup olmadığı sorulacak. Bu sorulardan birine evet yanıtını verirse de o kişiye test yapılacak.