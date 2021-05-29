Sağlık Bakanlığı 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi

Sağlık Bakanlığı, varyant virüslerin yayılımının önüne geçilmesi için 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi. Bir önceki rehberde yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün. Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

Aşılılara da temas halinde 14 gün karantina var

Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var. Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu ancak yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.

Sağlık Bakanlığı sitesinde yayımlanan rehber değişikliğinin gerekçesi şu ifadelerle açıklandı: